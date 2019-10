Um homem com cerca de 40 anos cortou pelo menos dois dedos de um pé quando se encontrava a trabalhar, esta tarde, com uma motosserra, numa fazenda na Camacha, no sítio da Nogueira.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.