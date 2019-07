Homem caiu nos tetrápodes na Pontinha

Um homem com cerca de 50 anos caiu esta manhã para os tetrápodes, na zona da Pontinha, no Funchal, e ficou ferido.

Segundo foi possível apurar junto do Comandante do Porto do Funchal, o homem encontrava-se a nadar e terá tentado subir para o Molhe, vindo a cair na zona dos tetrápodes.

José Guerreiro Cardoso explicou que a vítima foi resgatada por mar, por uma embarcação da estação de salva-vidas do Funchal e assistido depois pela EMIR e pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

De acordo com uma nota emitida pela Capitania do Porto do Funchal, o alerta foi recebido às 10h53 através do piquete da Polícia Marítima do Comando Local do Funchal, tendo sido de imediato activada uma mota de água do Instituto de Socorro a Náufragos e posteriormente a embarcação Salva-vidas ‘ISN-SR40’ para o local. Foi ainda empenhada uma embarcação da Polícia Marítima para garantir a segurança da operação.

O resgate foi efectuado pelas 11h21, tendo o desembarque ocorrido pelas 11h28 na marina do Funchal.

Esta operação de resgate foi coordenada pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil.