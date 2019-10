Um homem de 63 anos sofreu esta tarde uma queda de uma altura aproximada a 5 metros, na Ponta do Sol, enquanto apanhava papaias numa árvore.

Com dores nas costas e no pescoço, o sexagenário foi socorrido pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.