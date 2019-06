Homem brutalmente agredido em Santo Amaro

Um homem na casa dos 40 anos foi brutalmente agredido, em Santo Amaro, esta madrugada, e deu entrada em estado grave no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

Segundo o DIÁRIO apurou, a agressão ocorreu por volta da meia-noite, nas imediações do Bairro de Santo Amaro. A vítima, um indivíduo toxicodependente residente naquele local, foi espancada até ficar inconsciente.

O alerta foi dado aos bombeiros, que se deslocaram ao local com uma ambulância para prestar socorro à vítima. Quando chegaram ao local encontraram o homem com um corte profundo no couro cabeludo e com uma hemorragia não controlável.