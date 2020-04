Homem atropelado por moto no Caniço

Um homem de 40 anos foi há pouco atropelado por uma moto, na Estrada do Portinho, nas imediações do Atalaia Living Care, no Caniço.

Segundo foi possível apurar, o condutor da moto não prestou socorro à vítima, colocando-se em fuga para parte incerta.

O homem sofreu escoriações na face e nos braços e teve de ser socorrido no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que recebeu o alerta para este acidente às 19h43.

Após receber os primeiros socorros no local foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.