O homem que esta tarde foi atropelado no túnel do Arco da Calheta não resistiu aos ferimentos graves e acabou por falecer no local.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória depois do embate. Os Bombeiros Voluntários da Calheta e a EMIR tentaram reanimá-lo, sem sucesso.