Um homem de 67 anos foi esta manhã atingido pela porta de um carro, quando caminhava no Caminho de Santo António, no Funchal.

A vítima encontrava-se no passeio quando a porta do carro se abriu e atingiu-o num braço. Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local e transportaram o sinistrado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.