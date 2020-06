Um homem com cerca de 50 anos foi esta tarde agredido no Largo da Sé, no Funchal. A vítima apresentava uma ferida na cabeça e foi socorrida no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que assegurou o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A agressão ocorreu pouco depois das 16 horas.