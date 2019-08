Helicóptero combate incêndio junto a habitações nos Prazeres, veja o vídeo

Desde as 8h45 desta manhã de terça-feira (27 de Agosto) que o helicóptero da Protecção Civil encontra no terreno a combater um incêndio que deflagrou, por volta da 1 hora da madrugada, no sítio do Lombo da Rocha, na freguesia Prazeres.

Neste momento “já não há casa em perigo”, garantiu ao DIÁRIO o comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, mobilizados para o local.