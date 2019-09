‘Heli’ activado para incêndio perto de casas em São Martinho

O helicóptero de ataque inicial foi activado para um incêndio que está activo em São Martinho, Funchal. O fogo que chegou a ameaçar casas, está a ser combatido no terreno por bombeiros das duas corporações do Funchal, no local com cinco viaturas e dezena e meia de elementos.

Os bombeiros Sapadores do Funchal, com três viaturas pesadas e uma ligeira, apoiadas por 12 elementos, foram os primeiros a comparecer, pouco depois do alerta, às 13h10. Combate entretanto reforçado por uma viatura ligeira dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com 3 elementos.

Aos meios terrestres juntou-se o ‘heli’, que tem sobrevoado a zona – vale que se prolonga até a zona da Formosa.