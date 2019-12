Há uma criança ferida no despiste de carro de cesto no Monte

Além do carreiro que sofreu ferimentos na sequência do despiste de carro de cesto ocorrido esta tarde, no Monte, ficaram feridas mais quatro pessoas.

Uma delas recusou ser transportada para o hospital. O acidente causou também escoriações a uma menina de 9 anos, ao seu pai, de 47 anos, que se queixava de dores num braço e a uma mulher também de 47 anos que apresentava suspeita de fractura no braço. O socorro às vítimas foi prestado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses e EMIR.