Pelo menos três pessoas ficaram feridas no acidente ocorrido esta tarde na Estrada Alternativa do Caniço, que envolveu duas viaturas. Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça um homem e uma mulher com cerca de 60 anos e vão agora transportar uma terceira vítima.

O homem queixava-se de dores na barriga e no pescoço. Já a mulher tinha escoriações no corpo.