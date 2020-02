Há mais um jovem menor desaparecido na Madeira

Há mais um jovem menor de idade desaparecido no Funchal. O paradeiro de Pedro, de 15 anos, que frequenta a mesma escola que o Mário, é desconhecido desde a manhã de quarta-feira.

Felícia Catanho, mãe do adolescente, está desolada. Contactou o DIÁRIO a confirmar aquilo que partilhara nas redes sociais. Pedro, 15 anos, saiu de casa ontem de manhã, pelas 7h30, para ir à escola e pouco mais se sabe.

“A última informação é que estava em Santa Cruz com um rapaz de mota”, adiantou. O caso já foi participado à PSP, para a qual qualquer informação adicional deve ser comunicada.

Da última vez que foi visto, Pedro trajava calças de ganga, t-shirt, casaco de capuz preto e sapatilhas azuis e pretas.

Este é o segundo jovem desaparecido na Madeira. Recorde-se que um rapaz de 13 anos, residente no Caminho do Pasto, em Santa Maria Maior, no Funchal, também está em parte incerta desde a manhã desta quinta-feira.

Segundo um familiar, o jovem saiu de casa para ir para a escola e nunca mais voltou, nem atende o telemóvel.