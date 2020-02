Surgiu mais um incêndio em mato na Madeira. Depois dos fogos que deflagraram hoje na Ponta do Pargo, Porto Moniz, Campanário, Tabua e Machico deflagrou há instantes um incêndio no Porto da Cruz.

Os Bombeiros Municipais de Machico já estão a caminho do local com uma viatura pesada para extinguir as chamas.