Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertados há instantes para combater um fogo em mato, no Campanário, mais precisamente na zona do Pedregal. Para este incêndio foram dois elementos desta corporação, com uma viatura ligeira de combate a fogos.

Recorde-se que nos últimos tempos vários incêndios têm deflagrado na zona do Campanário, nomeadamente na Estrada Comandante Camacho de Freitas e no sítio da Vera Cruz.