Guarda prisional impede suicídio na cadeia do Funchal

Um recluso com cerca de 25 anos ter-se-á tentado suicidar dentro da cela mas foi salvo por um guarda prisional.

Segundo foi possível apurar, tudo aconteceu no final da manhã do passado sábado, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela. O guarda prisional apercebeu-se de que o homem aparentava estar afectado psicologicamente e, quando se dirigiu à cela, deparou-se com um cenário de suicídio e impediu a tragédia.

O recluso foi transportado pelos guardas prisionais para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo sido posteriormente internado na Casa de Saúde São João de Deus para receber tratamento.