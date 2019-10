Greve dos guardas prisionais “não está a afectar a Madeira”

A greve do Corpo da Guarda Prisional da Direcção- Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, que decorre em todo o país até segunda-feira, “não está a afectar os serviços na Madeira”. Segundo Duarte Mendonça, da Comissão Sindical da Madeira do Corpo Nacional da Guarda Prisional, os serviços mínimos estão assegurados.

Em causa está a avaliação de desempenho, o mapa de pessoal para 2020, preenchimento de vagas nas categorias superiores das carreiras CGP, promoção a Guarda Principal, Recuperação do tempo de serviço congelado, respostas aos ofícios do SNCGP, saúde e segurança no trabalho, subsídio de turno e trabalho em dia feriado.

A greve começou às 16 horas do dia 18 de Outubro e termina às 10 horas de segunda-feira.