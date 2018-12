Um alegada fuga de gás no Bloco 4 do Bairro do Hospital, mobiliza, a esta hora, vários meios de socorro, nomeadamente dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que fizeram deslocar para a Avenida Luís Camões diversas viaturas e respectivas guarnições, entre as quais, auto-tanque pesado e ambulâncias. A PSP está também no local a controlar o trânsito.

Desconhece-se, para já, mais pormenores sobre esta ocorrência.