A GNR, através do Subagrupamento de Montanha da Madeira do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro, resgatou, ontem, um cão que caiu de uma altura aproximada a 15 metros, na Levada da Serra da Bica da Cana, na localidade do Paul da Serra.

O alerta foi dado pelo Serviço Regional de Protecção Civil, tendo a GNR se deslocado ao local com uma equipa de rappel.

O cão, com cerca de 2 meses de idade, não apresentava qualquer ferimento, tendo sido entregue ao seu proprietário.