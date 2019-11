A Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou, ontem, um cão que se encontrava nas ruas do Porto Santo.

Segundo informação do Município do Porto Santo, o animal foi encaminhado para o canil. As autoridades pretendem encontrar os donos do canídeo.

Para envio de informações é favor contactar 291 980 091 (GNR) ou 291 982 198 (Canil).