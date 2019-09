GNR Madeira apreende 61 relógios de contrabando e identifica suspeito de 69 anos

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Funchal, apreendeu esta quarta-feira apreendeu 61 relógios contrafeitos, no Funchal.

No âmbito de uma fiscalização efectuada a estabelecimentos comerciais, que visou o combate à contrafacção, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos, os militares apreenderam os relógios que se encontravam expostos para venda numa loja, com um valor estimado de 1.440 euros, por não terem sido apresentados quaisquer documentos comprovativos da proveniência da mercadoria, apurando-se que se tratava de material contrafeito.

O proprietário do estabelecimento, de 69 anos, foi identificado e o auto de contraordenação foi remetido ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira – Instância do Funchal.