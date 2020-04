GNR investiga depósito abusivo de lixo em Machico

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a investigar o deposito abusivo de lixo e electrodomésticos no concelho de Machico, o que constitui um ‘atentado ambiental’.

A Câmara Municipal de Machico informou que, após ter tido conhecimento de duas situações distintas, na freguesia de Santo António da Serra e do Caniçal foi solicitada à GNR, no âmbito do acordo de colaboração celebrado entre a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o Município de Machico a 13 de Junho 2019 que inicie as diligências necessárias através do SEPNA, “para que se investigue e elabore respectivo auto de notícia de forma a que identifique e responsabilize os autores destes actos puníveis por lei”.