GNR identifica homem por caça submarina na Reserva Natural do Garajau

Um homem de 51 anos, residente no Funchal, foi identificado pela GNR ao ser detectado a praticar caça submarina no interior da Reserva Natural do Garajau. O caso ocorreu na madrugada do dia 10 de Maio (domingo), às 2 horas.

“No momento da fiscalização, o infractor tinha em sua posse espécies de lapas e um cavaco que, por se encontrarem com vida, foram devolvidos ao mar na presença do infractor”, explica a GNR.

Já no que diz respeito ao equipamento de caça submarina, que incluía uma lanterna de mergulho de alta potência, utilizado para cometer a infracção, foi apreendido ficando à ordem do processo.

Foi elaborado um auto por contra-ordenação, cuja infracção é punida com coima até 2.000 euros, agravada pelo facto de ser cometida numa reserva natural.