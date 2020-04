Um veleiro de bandeira francesa que, esta manhã, fundeou na baía do Porto Santo foi fiscalizado pela Guarda Nacional Republicana e pela Polícia Marítima.

Uma vez que as atracagens nos portos do arquipélago estão proibidas, o DIÁRIO apurou que os autoridades abordaram a embarcação para aferir a proveniência e dar as indicações necessárias para que cumpram com as medidas estipuladas devido ao estado de emergência.