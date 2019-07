GNR deteve 67 pessoas em operações em todo o país

A GNR deteve 67 pessoas, a maioria por tráfico de droga, em operações realizadas em todo o país, entre as 20 horas de sábado e as 8 horas de domingo, foi hoje anunciado.

As acções visaram “a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras”, refere a GNR em comunicado.

Segundo os dados divulgados pela GNR, foram detidas 34 pessoas por tráfico de estupefacientes, 26 por condução sob o efeito do álcool, quatro por condução sem habilitação legal e três por violência doméstica.

Na sequência das acções de fiscalização, os militares apreenderam 705 doses de MDM, 623 doses de haxixe, 66 doses de heroína, 10 doses de anfetaminas e oito unidades de ecstasy.

Durante o período das 12 horas, a GNR registou 46 acidentes, dos quais resultaram dois feridos graves e 26 ligeiros.

Nas acções de fiscalização de trânsito, os militares detectaram 473 infracções, 97 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 42 por falta de inspecção periódica obrigatória, nove por excesso de velocidade e 10 por infracções relacionadas com tacógrafos.

As restantes infracções deveram-se a falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório (10), ao indevido do telemóvel a conduzir (sete) , à falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha (12) e relacionadas com a iluminação e sinalização (10).