GNR deteve 31 pessoas em 12 horas em todo o país

A GNR deteve 31 pessoas em flagrante delito durante as operações de combate à criminalidade e fiscalização rodoviária realizada em todo o país entre as 20 horas de sábado e as 08 horas de hoje.

Num comunicado de balanço da actividade operacional de 12 horas, a Guarda Nacional Republicana destaca as 17 detenções por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal e dois por tráfico de droga.

Os militares da GNR apreenderam também 56 doses de haxixe, seis doses de cocaína e duas armas brancas.

No âmbito da fiscalização do trânsito, a GNR registou, em 12 horas, 478 infracções, 52 das quais por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 25 por falta de inspecção periódica obrigatória, 20 por anomalias nos sistemas de sinalização ou iluminação, 12 por excesso de velocidade, oito por uso do telemóvel durante a condução, cinco por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e outras cinco por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Aquela corporação registou ainda 39 acidentes rodoviários na sua área de fiscalização, que provocaram um morto, quatro feridos graves e 15 feridos ligeiros.