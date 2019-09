GNR deteve 201 pessoas em todo o país, mais de metade por condução sob efeito do álcool

A GNR deteve 201 pessoas em flagrante delito no último fim de semana, incluindo 117 por condução sob o efeito do álcool, 12 por tráfico e droga e quatro por posse de arma proibida/ilegal, informou hoje esta força de segurança.

Durante as acções, realizadas em todo o território nacional, para prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, a GNR deteve ainda 29 por condução sem habilitação legal, 11 por furto e dois por incêndio.

Quanto a apreensões, a GNR contabilizou 199 doses de haxixe, 20 doses de liamba, 11 doses de heroína, sete doses de cocaína e uma arma branca.

Relativamente à fiscalização rodoviária, a GNR detectou 1.842 infracções, designadamente 986 excessos de velocidade, 245 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 121 por falta de inspecção periódica obrigatória, 101 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

Foram ainda detectadas 59 infracções por questões relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 57 por falta de seguro de responsabilidade civil, 32 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 23 relacionadas com tacógrafos.