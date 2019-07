GNR apreendeu plantas carnívoras na Madeira

A GNR apreendeu 34 plantas carnívoras e identificou três pessoas, na sequência de diversas acções de fiscalização a estabelecimentos (mercados, lojas de animais e floristas), nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Machico.

Nestas fiscalizações, que decorreram em Junho no âmbito da Convenção CITES - Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção, direccionada para a protecção e controle de espécies de vida selvagem, nomeadamente, importação, introdução, detenção e comercialização de espécies não indígenas da fauna e da flora selvagens na Região Autónoma da Madeira, foram também identificadas três pessoas, que eram responsáveis pelos referidos estabelecimentos.

Segundo uma nota emitida pela GNR, no total foram elaborados cinco autos de contraordenação, três por falta de comprovativo de inscrição no registo nacional CITES e dois por falta de afixação de um extrato resumo com informações relativas às espécies não indígenas, em que as coimas podem atingir o valor de 72 mil euros.