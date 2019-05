GNR apreendeu mais de mil paus de incenso de cannabis

No decorrer de uma acção de fiscalização a estabelecimentos comerciais, com o objectivo de detectar situações relativas à detenção e comércio de substâncias ilícitas, a GNR apreendeu 227 caixas de incenso com substância de cannabis, num total de 1.683 paus de incenso.

Nesta fiscalização, que ocorreu na passada quinta-feira, a GNR identificou cinco homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos, pela venda de substâncias ilícitas.

O produto apreendido foi submetido a um teste para despistagem de substâncias estupefacientes e psicotrópicas, tendo o resultado sido positivo (cannabis), levando à sua apreensão, informou a GNR numa nota emitida.