GNR apreendeu mais 27 quilos de lapas em São Vicente

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial de São Vicente apreendeu, na quarta-feira, dia 2 de Outubro, 27 quilos de lapas, no lugar de Água de Alto, em São Vicente.

“No âmbito de uma acção de fiscalização na praia, os militares identificaram um homem de 55 anos, por ter excedido o limite diário de 15/kg/dia por pessoa, na apanha da lapa através do mergulho”, refere a GNR numa nota de imprensa enviada na manhã deste sábado.

Desta acção resultou a apreensão do material de mergulho e a elaboração de um auto de noticia por contra-ordenação, sendo a infracção punível com uma coima que poderá chegar aos 3.740 euros.

As lapas foram entregues na lota do Funchal, a fim de serem submetidas ao regime de primeira venda.

Recorde-se que na quinta-feira, a GNR havia apreendido o mesmo molusco univalve também no concelho de São Vicente, no Norte da ilha da Madeira, no caso, foram confiscados 65 quilos de lapas e peixe fresco, num valor estimado a 500 euros, num estabelecimento de restauração, em São Vicente.