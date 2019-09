GNR apreendeu em duas lojas do Funchal 138 artigos falsificados

O Comando Territorial da Madeira, através do Destacamento Territorial do Funchal, apreendeu ontem, quarta-feira, 138 artigos contrafeitos, pelo crime de contrafacção, no valor estimado de 2.500 euros, no Funchal.

“Na sequência de uma fiscalização direccionada para o combate à contrafacção, imitação e uso ilegal da marca, os militares detectaram dois estabelecimentos comerciais que comercializavam artigos contrafeitos”, informou esta quinta-feira o Comando Territorial da GNR.

No total foram apreendidos 138 artigos, e identificados respectivos proprietários dos estabelecimentos comerciais.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Funchal.

Esta é a segunda apreensão de artigos contrafeitos realizada pela GNR na Madeira, no espaço de uma semana.

Recorde-se que entre os dias 3 e 5 de Setembro, 1.472 artigos contrafeitos, numa operação de fiscalização realizada a diversos estabelecimentos comerciais no Funchal.

De entre os diversos artigos apreendidos, encontravam-se relógios, óculos, camisolas e toalhas, no valor total estimado de 24 mil euros.

Na sequência das diligências, os militares identificaram uma mulher e um homem com 57 e 41 anos, respectivamente, e ainda onze pessoas colectivas, pelo crime de contrafacção, imitação e uso Ilegal da marca”, acrescenta a mesma nota.