GNR apreendeu 70 quilos de pescado na lota do Funchal

O Comando Territorial da Madeira, através da Secção Naval, apreendeu ontem, quinta-feira, 70 quilos de pescado na lota do Funchal.

No âmbito de uma fiscalização direccionada para as descargas de pescado na lota do Funchal, os militares detectaram 70 quilos de chicharros e cavalas a serem descarregados ilegalmente, com o objectivo de fuga ao primeiro regime de venda.

“Desta acção resultou a apreensão do peixe e a elaboração de um auto de contra-ordenação por fuga à lota, punível com coima de 600 euros a 37.500 euros”, referiu o Comando Territorial da GNR em nota de imprensa.

A GNR salienta que a prática de uma pesca sustentável, que respeite a natureza e a integridade dos ecossistemas, contribui para a conservação das unidades populacionais de peixes e, em simultâneo, para a criação de condições de prosperidade e emprego no sector das pescas.