A GNR apreendeu ontem 278 quilos de peixe espada no Porto de Pesca do Caniçal, com valor estimado a 895 euros, no âmbito de uma acção de vigilância e fiscalização da actividade da pesca.

Desta acção resultou a identificação de uma pessoa colectiva, e a apreensão do pescado, sendo elaborado o respectivo auto de notícia por contraordenação que pode atingir o valor de 44 891 euros.