GNR apreendeu 116 quilos de atum na lota do Caniçal

O Comando Territorial da Madeira da GNR apreendeu, ontem, 116 quilos de atum na lota do Caniçal, que não foi sujeito ao regime de primeira venda em lota (fuga à lota).

De acordo com nota enviada à comunicação social, a apreensão ocorreu no âmbito de uma acção de vigilância e fiscalização da actividade da pesca. No total foram detectados 25 quilos de atum patudo e 91 quilos de atum voador e identificado um homem de 40 anos.

“O regime de venda de pescado prevê que a primeira venda seja, obrigatoriamente, realizada em lota, pelo sistema de leilão”, explica a GNR. “A base deste regime assenta, sobretudo, na intenção de se manter e preservar um mecanismo regulador de preços neste sector pela concentração da oferta e da procura, pela transparência na constituição de preços e pelo controlo higiossanitário do pescado”, conclui