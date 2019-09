GNR apreendeu 115 artigos contrafeitos no Funchal

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Funchal, ontem, dia 23 de Setembro, apreendeu diversos artigos contrafeitos, no Funchal.

No âmbito de uma fiscalização efetuada a estabelecimentos comerciais, que visou o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos, os militares apreenderam relógios, óculos e vestuário diverso, num total de 115 artigos, que se encontravam expostos para venda em duas lojas, com um valor estimado de 2 440 euros, por não terem sido apresentados quaisquer documentos comprovativos da proveniência da mercadoria, apurando-se que se tratava de material contrafeito.

Foram identificadas duas pessoas, uma funcionária de 25 anos, e um gerente dos estabelecimentos comerciais, de 36 anos, e elaborados dois autos de notícia pelo crime de contrafação, imitação e uso ilegal da marca.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Funchal.