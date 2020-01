GNR apreende 70 quilos de peixe

O Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana, através da Secção Naval, aprendeu na segunda-feira em Santa Cruz 70 quilos de peixe fresco a um homem de 44 anos, numa acção de fiscalização da pesca lúdica que terminou com a elaborado o respectivo auto de contra-ordenação por este ter excedido o limite permitido por lei para captura.

A GNR estima que em termos de valor de mercado, o peixe apreendido represente 900 euros e a multa pode ir até aos 2.000 euros.

O pescado apreendido, após ser submetido a exame higiossanitário, foi entregue numa instituição de solidariedade social no Funchal. Ainda segundo a GNR, a operação contou com o reforço do Núcleo de Análise de Informações e Informação Criminal.