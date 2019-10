GNR apreende 231 quilos de lapas por fuga à lota no Porto Moniz

A GNR apreendeu, no feriado de 5 de Outubro, no Porto Moniz, 231 quilos de lapas em concha branca, por fuga à lota.

“No âmbito de uma acção de vigilância e fiscalização da actividade da pesca, os militares detetaram pescado que não foi sujeito ao regime de primeira venda em lota. Desta acção resultou a identificação do mestre da embarcação, um homem de 54 anos e na apreensão do pescado, no valor de 1159 euros, tendo sido elaborado um auto de noticia por contra-ordenação, sendo a infracção punível com uma coima que poderá chegar aos 3 740 euros”, refere nota da GNR.

Tal como explica o comunicado, “o regime de venda de pescado prevê que a primeira venda seja, obrigatoriamente, realizada em lota, pelo sistema de leilão”.

As lapas frescas foram entregues na lota, a fim de serem submetidas ao regime de primeira venda.q