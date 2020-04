GNR apoia familiares dos guardas durante pandemia

O Comando Territorial da Madeira informou através de um comunicado que apoiou os seus militares na situação de reserva ou de reforma, e respectivos familiares mais directos, no decorrer do estado de emergência, para aferir o seu estado de saúde e transmitir informações relativas à pandemia do COVID-19.

“Esta operação visa apoiar estes cidadãos pertencentes à família da Guarda, e que se enquadram nas camadas da população mais vulnerável, como é o caso dos idosos, principalmente os que vivem sozinhos e isolados dos centros populacionais mais activos”, explicou a GNR.

A operação visou ainda informar sobre as medidas para evitar a transmissão da pandemia do COVID-19 e os principais sintomas da doença; medidas a adoptar para evitar a contaminação e transmissão da doença; normas em vigor, decorrentes do estado de emergência, a que os cidadãos com dever especial de protecção estão sujeitos; números telefónicos da linha COVID-19 do Centro Clínico da GNR; possibilidade de apoio da farmácia dos Serviços Sociais e do Centro Clínico da GNR para emissão de receita electrónica e linha de apoio psicossocial da GNR.

Segundo a GNR, na Região Autónoma da Madeira existem 636 beneficiários do sistema de apoio na a doença, dos quais 142 inserem-se nos grupos de risco da pandemia COVID-19 e que são acompanhados regularmente pelos militares do Comando Territorial da Madeira.