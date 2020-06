Gatos envenenados no Pico dos Barcelos

Vários gatos abandonados têm sido recentemente envenenados no Pico dos Barcelos, no Funchal. Os moradores que os alimentam dizem-se revoltados com a situação e lamentam “tamanha crueldade, até porque os animais não saem dos becos e não incomodam ninguém”.

De acordo com uma moradora, pelo menos quatro gatos já foram encontrados com sinais de envenenamento. “O último teve de ser morto numa clínica porque quando foi encontrado estava num sofrimento terrível”, disse, admitindo ter grande estima pelos gatos.

“Esta semana quando o vi o gato estava estranho, parecia doente. Depois mais tarde encontrei-o em sofrimento a morrer. Teve de ser abatido porque já não podia sofrer mais”, explicou a residente do Beco do Lume.

A mesma fonte lembrou que há uns anos vários gatos foram envenenados nesta mesma zona e pede às pessoas para terem compaixão dos animais que não têm culpa de terem sido abandonados.