Foi no estado que a foto mostra que o carro de marca Renault Clio ficou. Sem as quatro rodas para espanto de alguns hóspedes do hotel situado na zona alta do Estreito da Calheta e automobilistas que esta manhã circularam na estrada próxima à unidade hoteleira.

O furto terá sido cometido durante a madrugada por desconhecidos deixando a viatura de uma rent car completamente descalça e sobre dois toros de madeira.

Ao que se apurou a PSP foi chamada ao local para proceder à formalização do roubo.