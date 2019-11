Furtaram pneu de carro alugado na Calheta

Uma roda de uma viatura pertencente a uma rent car foi furtada esta madrugada na estrada antiga que liga o Arco da Calheta à vila.

O carro, um Renault Clio, foi encontrado sem uma roda e com a outra roda ‘a fazer de macaco’ para segurar o automóvel.

O casal de estrangeiros, que alugou a viatura, deparou-se ainda com o vidro traseiro partido e contactou a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.

Tal como o DIÁRIO noticiou, também no passado mês de Setembro foi encontrado um carro da mesma marca sem as quatro rodas. Tratou-se igualmente de uma viatura rent car, que estava estacionada na zona alta do Estreito da Calheta.