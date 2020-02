Funeral de jovem encontrado morto em Inglaterra realiza-se na terça-feira na Calheta

O funeral do jovem madeirense Valdo Jardim, que apareceu morto no centro de Londres a 5 minutos de casa, realiza-se na próxima terça feira, às 14 horas na igreja de São Francisco Xavier na Calheta.

Segundo uma publicação no Facebook da irmã do jovem, o corpo chega na próxima segunda feira à Madeira. De salientar que família e amigos realizaram uma campanha de angariação de fundos para transladar o corpo do madeirense para a sua terra natal. A família agradece tudo o apoio da comunidade para com essa campanha.

De recordar que o jovem faleceu em Janeiro deste ano, depois de ter saído do trabalho. Foi encontrado prostrado na via pública, pela irmã, que estranhou a demora para chegar a casa.