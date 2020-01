O funeral da menina de 8 anos que no passado domingo faleceu na sala de triagem do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça realiza-se no próximo sábado.

A missa terá lugar às 9h30 no cemitério de São Martinho.

Pelas 10 horas realiza-se a cremação do corpo.

A família pede às pessoas que queiram participar no funeral que, se possível, usem roupa branca, assim como aqueles que queiram oferecer flores que o façam também com flores brancas.