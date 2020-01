Funeral adiado no Porto Santo devido a troca de defuntos

Uma troca de defuntos, ocorrida no hospital do Funchal, levou ao adiamento de um funeral que deveria ter ocorrido esta tarde, no cemitério do Porto Santo.

Segundo apurou o DIÁRIO, a agência funerária foi recolher o corpo de um homem, cujo funeral ocorreria esta tarde na ilha dourada. Já depois de estar no Porto Santo, quando se preparava o velório, a família apercebeu-se que o corpo não era do seu familiar. Ao que tudo indica, a existência de dois defuntos com nomes similares, na mesma morgue, poderá estar na origem desta troca.

As cerimónias fúnebres acabaram por ser adiadas.

O DIÁRIO já requereu ao SESARAM esclarecimentos em relação a este caso.