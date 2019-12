Fuga de gás em apartamento no Funchal

Uma fuga de gás num apartamento, no Caminho de Santo António, mobilizou o Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal.

Um veículo pesado com seis elementos e uma ambulância com três operacionais foram accionados para o local, por volta das 10h50 deste sábado.

Quando chegaram ao local, as equipas procederam ao corte geral do gás, iniciando de imediato os trabalhos de ventilação do espaço.

Foi requerida a presença de um técnico da empresa de gás e da PSP no local.

Não há vítimas a registar.