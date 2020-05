A Frente MarFunchal deixou um alerta na sua página sobre o descarte de máscaras, luvas e todo o material relacionado com a pandemia.

“Durante e após a pandemia cresce a expectativa de um aumento exponencial de resíduos de materiais descartáveis potencialmente perigosos e importa ter sempre presente que a preservação do meio ambiente é cada vez mais vital para a todos. A saúde pública depende da saúde do planeta”, pode ler-se na nota que apela também ao depósito do lixo nos contentores adequados.