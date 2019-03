Frente Mar Funchal imputa responsabilidade de acidente na promenade à SD’s

Na sequência do acidente ocorrido hoje, às 8h50 da manhã, no passadiço próximo do hotel Orca Praia e que teve como consequência o ferimento de um cidadão residente, a Frente MarFunchal veio a público afirmar “que o local onde o sinistro teve lugar não está sob sua alçada”, remetendo para a “exclusiva responsabilidade” das Sociedades de Desenvolvimento (SD’s).

Em comunicado dirigido á imprensa, a Frente MarFunchal explica que tem recebido recentemente várias queixas sobre o mau estado do passadiço entre a Praia Formosa e os Socorridos, que tem provocado quedas de transeuntes, quer residentes quer estrangeiros.

“Por esse motivo, esta empresa municipal apela, mais uma vez, à acção e colaboração das autoridades competentes em geral, e da SD’s em particular, no sentido de serem accionados procedimentos e tomadas medidas para a pronta e satisfatória resolução deste problema. De igual modo, a Frente MarFunchal lamenta o sucedido”, refere a mesma nota.