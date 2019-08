Forno ligado obriga a arrombamento de porta

Uma moradora de um dos apartamentos situados no Bairro da Nazaré, mais propriamente na rua da Venezuela, solicitou esta tarde a presença dos Bombeiros Sapadores do Funchal quando se apercebeu que a porta da sua residência se fechara e não tinha as chaves consigo

A agonia da proprietária foi tal uma vez que deixara o forno ligado não tendo como aceder ao interior para desliga-lo. Temendo o pior pediu a presença de elementos da corporação que não tiveram outra possibilidade senão arrombar a porta da habitação.