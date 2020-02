Fogo no Jardim da Serra aproxima-se de casas

O incêndio que começou ontem por volta das 18 horas no Jardim da Serra, na zona do Chote, está próximo de casas, estando a ser vigiado de perto pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que lá passaram toda a noite, mantendo-se vigilantes esta manhã. No local está uma viatura de combate a fogos e quatro homens. Para já, o fogo só consome zona de mato.

Na Ponta do Pargo, os Bombeiros Voluntários da Calheta também passaram a noite em claro. Estiveram no local e continuam ainda com três viaturas e cinco homens para evitar reacendimentos.