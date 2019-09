Fogo no Garachico sobe encostas da Ribeira do Inferno

Há bombeiros dos dois lados da Ribeira do Inferno, hoje a fazer mais justiça ao seu nome com o incêndio que começou ontem pouco antes das 19 horas a manter-se aceso e a subir as encostas deste curso de água no Garachico, no concelho de Câmara de Lobos. O fogo evolui calmamente sob o olhar atento dos 15 homens que ali se encontram, e que trabalham a partir de onde podem para evitar que tome outras proporções.

A inclinação do terreno impede qualquer operação apeada no sentido de dominar o fogo que se mantém activo desde que começou, cabendo ao helicóptero o combate possível a partir do ar com descargas de água que se iniciaram hoje pela manhã.

Para já não há casas em perigo. No entanto, a existência de habitações nas imediações e a dificuldade em colocar nesta fase um ponto final neste fogo, combinado com o natural aumento da temperatura ao longo da manhã, faz com que sejam reservados os prognósticos em relação à evolução nas próximas horas.

Neste momento estão no terreno cinco viaturas e 15 homens, alguns deles da equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que estão a prestar apoio aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

A equipa helitransportada está a caminho de uma dezena de descargas desde o início da manhã.